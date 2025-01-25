Хозяйка денег хранила наличность под матросом в доме подруги.

Сотрудники полиции рассказали историю про двух молодых подруг и их наивное отношение к деньгам. Все закончилось кражей, уголовным делом и испорченной дружбой.

19-летняя Азовского района приехала в гости в село Одесское и временно остановилась у своей 22-летней подруги. С собой девушка привезла 205 тыс. рублей и спрятала их под матрасом. Вернувшись вечером в дом подруги, молодая сельчанка не обнаружила своих денег и обратилась с заявлением в полицию.

– Проводя осмотр места происшествия, сотрудники полиции обнаружили похищенные деньги внутри игрушечного плюшевого медведя. Причастность к краже 22-летняя хозяйка дома отрицать не стала и рассказала, что решение украсть пришло спонтанно. Находясь в доверительных отношениях с потерпевшей, хозяйка знала о наличии у нее сбережений и месте их хранения, и просто дождалась, когда девушка отлучится из дома, – рассказали в полиции.

На хозяйку дома, которая ранее не имела проблем с законом, завели уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенные деньги вернули ее более молодой подруге. Теперь обеих ждут встречи со следователем, суд и испытание дружбы Уголовным кодексом.