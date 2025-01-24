Омск-Информ
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·Спорт

Максим Полковников решил продолжить карьеру в другом клубе.

Защитник омского «Иртыша» Максим Полковников объявил о своем уходе. Уточняется, что игрок решил продолжить карьеру в другом клубе.

- Для меня ситуация сложилась так, что я решил покинуть команду. Нужно двигаться дальше. Уважаемые болельщики, ваша поддержка ощущалась в каждом матче. Несмотря на разный исход игр, вы всегда поддерживали и верили в команду, - сказал Полковников.

Куда уходит игрок, не сообщается. Максима Полковника можно назвать надежным защитником.

Максим дебютировал в «Иртыше» 24 июля 2022 года в матче с «Ностой» в Новотроицке (1:1). На первом этапе сезона провел за «Иртыш» 11 матчей.

·Спорт

Максим Полковников решил продолжить карьеру в другом клубе.

Защитник омского «Иртыша» Максим Полковников объявил о своем уходе. Уточняется, что игрок решил продолжить карьеру в другом клубе.

- Для меня ситуация сложилась так, что я решил покинуть команду. Нужно двигаться дальше. Уважаемые болельщики, ваша поддержка ощущалась в каждом матче. Несмотря на разный исход игр, вы всегда поддерживали и верили в команду, - сказал Полковников.

Куда уходит игрок, не сообщается. Максима Полковника можно назвать надежным защитником.

Максим дебютировал в «Иртыше» 24 июля 2022 года в матче с «Ностой» в Новотроицке (1:1). На первом этапе сезона провел за «Иртыш» 11 матчей.