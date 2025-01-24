С такой инициативой выступили ученые.

На сегодняшней пресс-конференции рассказали об уникальных находках у археологического раскопа возле омского драмтеатра. В этой локации с 1850 по 1854 год находился в заключении писатель Федор Достоевский. Исследования начались в 2021 году. Сразу же ученые нашли стопку десятикопеечных монет времен Екатерины II 1767-1781 годов.

На данный момент площадь раскопок увеличилась до 500 квадратных метров, обнаружены фундаменты двух зданий, предположительно кухни-столовой и казармы.

Ученые заговорили о перспективе создания открытого раскопа с благоустройством для туристов, включая ограждения, освещение и обзорные площадки. А возле раскопа открыть музей Достоевского.

- На базе Омского музея просвещения есть идея создать музей-заповедник «Земля Достоевского. Омск», в который войдут 12 объектов: это Воскресенский собор, четверо ворот, здание гауптвахты и дом коменданта, - заявил директор Омского музея просвещения Игорь Скандаков - Также планируется сюда включить сохранившиеся до наших дней летние арестантские палаты, которые находятся на территории военного госпиталя и каторжный острог.

Известно, что в этом году раскопки завершатся.