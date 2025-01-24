Омск-Информ
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·Общество

Ольга Степанова уточнила, что все зависит от наличия средств в бюджете.

Министр образования Омской области Ольга Степанова рассказала о перспективах покупки рюкзаков для первоклассников, как прошлом году. Глава ведомства заявила, что все зависит от наполнения бюджета.  

- Вопрос финансирования покупки рюкзаков для первоклассников в этом году будет рассматриваться в зависимости от исполнения бюджета, - сказала Степанова.

В прошлом году власти закупили на 120 млн рублей у компании из Иваново и раздали школьные рюкзаки. Однако не все остались довольны

·Общество

Ольга Степанова уточнила, что все зависит от наличия средств в бюджете.

Министр образования Омской области Ольга Степанова рассказала о перспективах покупки рюкзаков для первоклассников, как прошлом году. Глава ведомства заявила, что все зависит от наполнения бюджета.  

- Вопрос финансирования покупки рюкзаков для первоклассников в этом году будет рассматриваться в зависимости от исполнения бюджета, - сказала Степанова.

В прошлом году власти закупили на 120 млн рублей у компании из Иваново и раздали школьные рюкзаки. Однако не все остались довольны