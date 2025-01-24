Омск-Информ
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·Общество

Руководить религиозной организацией поручили сыну муфтия Зулькарная Шакирзянова Фанису.

В январе нынешнего года назначен председатель организации «Духовное управление мусульман Сибири». С понедельника, 20 января, эту должность получил Фанис Шакирзянов, уточнил «СуперОмск». До этого он работал управляющим делами Духовного управления мусульман Сибири.

Фанис Шакирзянов – сын муфтия религиозной организации Зулькарная Шакирзянова, работающего в этом статусе с 1995 года.

·Общество

Руководить религиозной организацией поручили сыну муфтия Зулькарная Шакирзянова Фанису.

В январе нынешнего года назначен председатель организации «Духовное управление мусульман Сибири». С понедельника, 20 января, эту должность получил Фанис Шакирзянов, уточнил «СуперОмск». До этого он работал управляющим делами Духовного управления мусульман Сибири.

Фанис Шакирзянов – сын муфтия религиозной организации Зулькарная Шакирзянова, работающего в этом статусе с 1995 года.