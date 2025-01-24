Омск-Информ
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·Происшествия

О состоянии пострадавшего не сообщается

Сегодня, 24 января, в 12:36 стало известно о возгорании частного дома в селе Мангут Называевского района.

Пожар на 48 кв. м потушили 5 сотрудников МЧС России, задействовав 3 единицы техники. Пламя ликвидировали меньше чем за час. Судя по всему, дом серьезно выгорел.

Пострадал и хозяин дома.

·Происшествия

О состоянии пострадавшего не сообщается

Сегодня, 24 января, в 12:36 стало известно о возгорании частного дома в селе Мангут Называевского района.

Пожар на 48 кв. м потушили 5 сотрудников МЧС России, задействовав 3 единицы техники. Пламя ликвидировали меньше чем за час. Судя по всему, дом серьезно выгорел.

Пострадал и хозяин дома.