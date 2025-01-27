Участники онлайн-комьюнити получат знания от экспертов в области искусства.

В регионах Сибири продолжается набор в сообщество коллекционеров. Этот проект объединяет любителей искусства из разных городов и с разным уровнем подготовки. Его реализуют Сибирский институт развития креативных индустрий и Ассоциация галерей из Москвы.

Сообщество коллекционеров – это образовательное онлайн-комьюнити, участники которого получают знания от экспертов в арт-сфере. Проект для тех, кому интересно разбираться в современном искусстве и кому нужна компания, чтобы ходить в галереи и обсуждать увиденное. В программе сделан акцент на общении, практике, обмене опытом и новых знакомствах.

Лучше понимать искусство участникам помогут вебинары, советы опытных коллекционеров, арт-бранчи и мастер-классы в мастерских художников. Такой подход дает объемное представление об арт-сфере и структурирует знания. Среди тем, которые предстоит изучить: как смотреть выставки и развивать насмотренность, этика покупки современного искусства, как находить самородков в коллекцию, как провести самостоятельную оценку предмета искусства.

Заявки на участие принимаются от жителей Омской, Иркутской, Томской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского края. Стать частью сообщества можно, даже если интерес пока ограничивается посещением выставок или прослушиванием подкастов на арт-тему и нет опыта в коллекционировании. Для участия необходимо подать заявку по ссылке. Старт программы уже 29 января. Участие бесплатное.

Напомним, что Сибирский институт развития креативных индустрий – это уникальный институт поддержки и продвижения креативного бизнеса. Задача организации – развивать креативное предпринимательство Красноярского края, подключая разные ведомства и творческие силы огромного региона для реализации масштабных проектов. Благодаря такой слаженной работе в 2024 году Красноярский край получил премию Russian Creative Awards.

Современное искусство – одна из креативных индустрий, которую развивает организация. В регионе уже реализовали ряд проектов для формирования местного арт-рынка: открытие галереи, образовательные форматы для художников и для коллекционеров, ярмарка и премия современного искусства. Проект «Сообщество коллекционеров» запущен для расширения географии и поиска новых покупателей искусства в соседних городах.

АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий» . ИНН 2466291084, Реклама