Хоккейные состязания прошли среди гуманитариев и студентов технических специальностей.

В Нефтяниках в Ледовом дворце имени Евгения Шастина прошел хоккейный турнир среди студенческих команд. Между собой сразились две сборные, которые состояли из студентов 10 вузов и колледжей.

– На матч собрались лучшие игроки омских учебных заведений. Проведение соревнований для студентов стало возможным благодаря поддержке ОНПЗ и программе социальных инвестиций «Родные города», – прокомментировал президент Федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков. – Это не просто игра, но еще и зрелищное шоу, которое поднимает престиж хоккея в нашем регионе.

Перед игрой хоккеисты устроили мастер-класс и показали свои спортивные навыки. Этот ледовый турнир – часть проекта «Хоккей для всех» Омского НПЗ. Он реализуется благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

– Благодаря поддержке ОНПЗ, программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» у студентов есть возможность заниматься любимым видом спорта и успешно совмещать это с учебой, – сказал декан факультета «Транспорта, нефти и газа» ОмГТУ Игорь Квасов. – Участие в турнирах способствует укреплению амбиций и поддержанию здорового образа жизни.

Студенческие команды представляли гуманитарное и техническое направление. Победу одержали «технари». Отметим, «Хоккей для всех» – это совместный проект Омского НПЗ, Федерации хоккея Омской области и регионального Минспорта. Число участников превышает 10 тысяч человек.

– Все большее количество омичей активно занимаются спортом. Омский НПЗ эти стремления поддерживает. Благодаря проекту «Хоккей для всех» у любительских команд региона есть возможность помериться силами. Спортивное соперничество подстегивает молодежь, формирует желание развивать и совершенствовать свои навыки. Эти качества очень важны в любой командной работе, будь то в профессии, образовании или спорте, – сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Добавим, что соревнования проводятся не только среди мужских команд. В прошлом году состоялся женский турнир «Космоомск» и «Жемчужный конек» среди девочек до 14 лет. Победительницы будут выступать за Омскую область на всероссийском чемпионате «Золотая шайба».