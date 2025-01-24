Омск-Информ
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·Общество

Морозы продлятся всего сутки, но станет ощутимо холоднее. Столбик термометра опустится до –36 градусов.

Омские синоптики рассказали о погоде на пятницу, 24 января. Согласно прогнозам, ожидается настоящая стужа. Ночью ожидается –25…–30 градусов, местами до –36 градусов. На дорогах гололедица, снежные заносы, местами изморозь.

Днем –11…–16 градусов, местами до –22 градусов. Небольшой снег, местами метель, на дорогах гололедица. Местами порывы ветра достигнут 15–20 метров в секунду.

Уже к субботе в регионе потеплеет, однако некомфортных ощущений добавит порывистый ветер.

·Общество

Морозы продлятся всего сутки, но станет ощутимо холоднее. Столбик термометра опустится до –36 градусов.

Омские синоптики рассказали о погоде на пятницу, 24 января. Согласно прогнозам, ожидается настоящая стужа. Ночью ожидается –25…–30 градусов, местами до –36 градусов. На дорогах гололедица, снежные заносы, местами изморозь.

Днем –11…–16 градусов, местами до –22 градусов. Небольшой снег, местами метель, на дорогах гололедица. Местами порывы ветра достигнут 15–20 метров в секунду.

Уже к субботе в регионе потеплеет, однако некомфортных ощущений добавит порывистый ветер.