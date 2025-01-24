Екатерина Ладыгина заявила, что существует два типа вкусных жиросжигателей.

Врач-терапевт XFIT Екатерина Ладыгина назвала два типа продуктов, которые помогут быстро избавиться от лишнего веса.

Для ускорения похудения медик посоветовала пить лимфодренажные коктейли, которые убирают отеки и излишнюю округлость форм.

– На литр питьевой воды добавляется сок половины лимона. Туда же можно нарезать мяту, петрушку, огурец, имбирь или другие ингредиенты по вкусу, – цитирует врача «Лента. ру»

Аналогичный эффект имеют отвары из шиповника или брусники, травяные чаи, а также минеральные воды. Такие напитки особенно хорошо работают в сочетании с гимнастикой, массажами или баней. Однако при заболеваниях печени, почек, желудка и других патологиях внутренних органов их нельзя употреблять без консультации с врачом.

Второй тип продуктов для похудения – овощи и фрукты, обладающие способностью повышать кислотность и стимулировать желчеотток. К ним врач отнесла руколу, ананасы и грейпфруты.

– Они улучшают пищеварение, делают его более качественным и снижают аппетит, – подчеркнула медик.

Эксперт добавила, что руколу можно есть постоянно при каждом приеме пищи, фрукты из списка – не чаще двух-трех раз в неделю.