Один из лидеров «ястребов» объяснил, что изменилось в игре команды с приходом канадского тренера.

С приходом в «Авангард» канадского тренера Ги Буше команда фактически начала сезон с нуля, защитник ведущий защитник «ястребов» Семен Чистяков. Сейчас сами хоккеисты довольны своей игрой и прогрессом.

– Пришел новый тренер, и мы, можно сказать, начали все с нуля – начиная с тренировочного процесса и заканчивая игрой, разными собраниями. Конечно, было тяжеловато сначала, но затем перестроились, и теперь мы очень довольны, как играем, – сказал Чистяков в интервью официальному сайту КХЛ.

Он рассказал, что во время декабрьской паузы в чемпионате у «Авангарда» были интенсивные тренировки.

– Нас хорошенько так нагрузили, по два занятия в день было. Нам необходимо было подтягивать физические кондиции. Ги Буше принял решение нагрузить нас на льду, но и в зале была достаточно тяжелая работа, – вспоминает игрок.

Подтянув физические кондиции своих игроков, Ги Буше и его помощник Дэйв Барр перестроили игру команды в обороне.

– Мы играем очень активно в своей зоне, стараемся как можно быстрее забрать шайбу и перейти в атаку. У нас система 1-3-1, где первый прессингует, заставляя соперника допустить потерю, а трое располагаются на красной линии, где пытаются не дать противнику пройти среднюю зону, плюс подбирают шайбу и переходят в атаку. Последний же должен подбирать все шайбы, которые до него доходят. В целом стараемся в каждой зоне играть активно, не откатываться и вступать в единоборство за каждую нейтральную шайбу, – пояснил Семен Чистяков.

В атаке «ястребы» стали меньше откатываться назад, более агрессивно атаковать соперника, из-за этого стало появляться больше моментов. Буше заставляет свою команду выкладываться каждый день.

– Нас подстегивают слова Буше, который постоянно говорит о том, что нужно каждый день выкладываться и работать на полную катушку. Если этого не будет происходить, то ты просто не будешь играть, – говорит Чистяков. – Наверное, мы все переосмыслили, что уже нельзя где-то недобежать на тренировке, что-то не доделать до конца. Все идет оттуда.

Конкуренции добавила и масштабная селекция «Авангарда» по ходу сезона. Теперь одна плохая игра – и тренер отправит в запас. Все вышеперечисленные в комплексе дает результат: омская команда идет на 6-м месте в Восточной конференции и уверенно набирает обороты, чтобы показать максимум в плей-офф.