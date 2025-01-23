Омск-Информ
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·Происшествия

Из-за неисправной контактной сети более 70 пассажиров электропоезда приехали домой с большим опозданием.

В среду, 22 января, около 20 часов на маршруте Омск-Татарская произошла незапланированная остановка электропоезда. Он встал без движения из-за неисправности контактной сети.

- По предварительным данным, в электропоезде находилось более 70 пассажиров, ожидание составило порядка 2 часов, - сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Сейчас проводится проверка по факту вчерашнего инцидента.

·Происшествия

Из-за неисправной контактной сети более 70 пассажиров электропоезда приехали домой с большим опозданием.

В среду, 22 января, около 20 часов на маршруте Омск-Татарская произошла незапланированная остановка электропоезда. Он встал без движения из-за неисправности контактной сети.

- По предварительным данным, в электропоезде находилось более 70 пассажиров, ожидание составило порядка 2 часов, - сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Сейчас проводится проверка по факту вчерашнего инцидента.