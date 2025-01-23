Омск-Информ
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Их организацией готовы заняться частные инвесторы. Мэрия готовится к заключению концессионных соглашений.

В 2025 году в Центральном округе Омска должно появиться от 3 до 5 тыс. платных парковочных мест, сообщил на заседании комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Асхат Сабитов.

По словам чиновника, заняться организацией платных парковок готовы как минимум пять частных инвесторов. С ними планируется заключить концессионные соглашения. На каких улицах планируется организовать парковки и какой будет их стоимость – пока неизвестно. Ранее сообщалось о возможности появления платных парковок на улицах Фрунзе, Гагарина и Красный Путь.

·Авто

Их организацией готовы заняться частные инвесторы. Мэрия готовится к заключению концессионных соглашений.

В 2025 году в Центральном округе Омска должно появиться от 3 до 5 тыс. платных парковочных мест, сообщил на заседании комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Асхат Сабитов.

По словам чиновника, заняться организацией платных парковок готовы как минимум пять частных инвесторов. С ними планируется заключить концессионные соглашения. На каких улицах планируется организовать парковки и какой будет их стоимость – пока неизвестно. Ранее сообщалось о возможности появления платных парковок на улицах Фрунзе, Гагарина и Красный Путь.