Родители опасаются дальнейшего распространения заболевания ввиду большого количества учеников.

В школе № 108, расположенной на улице Моторной в Ленинском округе Омска, произошла вспышка чесотки. На карантин отправлены три класса, сообщает портал Om1.ru. Информацию подтвердили в региональном Роспотребнадзоре.

Как жалуются родители учеников, несмотря на карантин, полную дезинфекцию помещений школы не проводили, учреждение продолжает работать. Из-за ремонта соседней школы в 108-й стало в полтора раза больше учеников, что может способствовать дальнейшему распространению болезни.

Департамент образования омской мэрии уверяет, что в школе проводятся комплексные противоэпидемические мероприятия: помещения дезинфицируют, а родителей и учеников информируют о симптомах чесотки и мерах профилактики.

– Администрация школы активно сотрудничает с местными органами здравоохранения для обеспечения безопасности и здоровья всех учащихся и сотрудников, – отметили в депобре.

Ранее сообщалось, что в целом ряде школ и детских садов Омска ввели карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ.