Причиной повышенной активности животных стала аномально теплая зима.

В омском Роспотребнадзоре предупредили, что нынешней весной клещи могут проснуться раньше срока и начать кусать со свежими силами. Активность этих животных связана с увеличением светового дня и потеплением. Обычно первые клещи выползают в апреле, вместе с появлением первых проталин.

Однако в этом году злые и голодные паукообразные могут начать сезон в середине марта.

- Такое может повториться и в этом году, но для разных регионов ситуация из-за большого разнообразия природных условий будет отличаться, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Специалисты сравнили нынешнюю ситуацию с малоснежной зимой 2014 года, когда положительные температуры регулярно фиксировали с 12 февраля. Активность клещей тогда проявилась на месяц раньше обычного срока.