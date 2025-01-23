GloraX достиг рекордных результатов по итогам 2024 года.
Самый быстрорастущий застройщик GloraX увеличил продажи в 4-м квартале и по итогам всего 2024 года. Компания продолжила активную региональную экспансию за счет выхода в пять новых городов и открытия продаж в трех регионах.
– Прошедший год стал настоящим вызовом для всей строительной отрасли на фоне отмены массовой льготной ипотеки, роста ключевой ставки Банка России и периодического исчерпания лимитов по семейной ипотеке. Однако продуманная стратегия и способность быстро адаптироваться к новым условиям позволили нам не только справиться с трудностями, но и продемонстрировать устойчивый рост показателей в каждом отчетном квартале 2024 года, – сказал президент компании GloraX Дмитрий Кашинский. – В 2024 году мы вошли в ТОП-3 застройщиков Санкт-Петербурга по объемам ввода недвижимости и существенно расширили свое присутствие в регионах, добавив пять новых городов в наш портфель. Мы также запустили проекты в Ленинградской области, Казани и Владимире. Благодаря расширению регионального присутствия доля продаж в регионах достигла к концу года 24 % от общего объема реализованной недвижимости. В 2025 году мы планируем продолжить этот курс и поэтапно запустить строительство и продажи еще в четырех городах: Омске, Мурманске, Туле и Ярославле, где уже ведем разработку новых проектов. Реализуемая нами стратегия доказала свою эффективность и дает возможность гибко реагировать на изменения рынка, сохраняя траекторию устойчивого роста, долгосрочного развития и финансовой стабильности.
Показатели за 2024 год:
- Объем заключенных договоров вырос в 1,7 раза год к году до 122,1 тыс. кв. м (72,7 тыс. кв. м за 12 мес. 2023 г.)
- В денежном выражении продажи недвижимости выросли в 1,6 раза и достигли 31,2 млрд рублей (19,4 млрд рублей за 2023 г.)
- Количество заключенных договоров выросло в 1,8 раза до 3 001 штуки (1 714 штук за 2023 г.)
- Доля заключенных договоров с участием ипотечных средств составила 66 % (75 % в 2023 г.).
Операционные показатели за 4-й квартал 2024 года:
- Объем заключенных договоров вырос на 17 % год к году до 39,8 тыс. кв. м (34,1 тыс. кв. м за 4-й кв. 2023 г.)
- В денежном выражении продажи недвижимости выросли на 18 % и достигли 10,9 млрд рублей (9,2 млрд рублей за 4-й кв. 2023 г.)
- Количество заключенных договоров выросло на 5 % до 866 штук (822 штуки за 4-й кв. 2023 г.)
- Доля заключенных договоров с участием ипотечных средств составила 66 % (76 % в 4-м кв. 2023 г.)
- Доля продаж в региональных проектах достигла 24 % (9 % в 4-м кв. 2023 г.).
АО «ГЛОРАКС» ИНН 9729387137. Реклама