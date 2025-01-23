Со Станиславом Заборниковым заключат контракт до конца сезона.

Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт до конца сезона с 33-летним тренером Станиславом Заборниковым.

Специалист является воспитанником нижнекамского нефтехимика. Будучи защитником, Заборников выступал за команды КХЛ и ВХЛ, в качестве тренера проводил всесезонные сборы для игроков МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Единственный матч за КХЛ провел в 2017 году, играя в составе хабаровского «Амура» в гостях против «Витязя». Последний сезон провел в 2021 году в составе клуба ВХЛ «Тамбов».

Специалисту доверят отвечать за работу с травмированными игроками (восстановление после травм, индивидуальная работа) всей вертикали клуба.

Отметим, что на данный момент в списке травмированных игроков все еще находится лидер омского «Авангарда» Владимир Ткачев. В нынешнем сезоне КХЛ он не сыграл ни одного матча из-за тяжелой травмы ахиллова сухожилия.