Горожанка успела забрать без оплаты 735 различных товаров.

В Центральном районном суде Омска рассмотрят дело омички, которая обвиняется в крупном мошенничестве при заказе товаров на маркетплейсе. Как уточнили в прокуратуре, умысел «развести» службу доставки товаров возник, когда при заказе оплата прошла, а деньги с ее счета не списались.

В ведомстве омичку охватил азарт, и она совершила покупки на 1,6 млн рублей. В списке числилось 735 позиций: от канцелярских принадлежностей, детских вещей, посуды и мягких игрушек до ювелирных украшений, бытовой техники мебели. Похищенное имущество, часть которого фигурантка даже не успела распаковать, изъято в ее квартире в доме родителей.

Обвиняемая попыталась похитить еще 580 товаров стоимостью свыше 14 миллионов рублей. Забрать их она уже не смогла, поскольку служба безопасности маркетплейса выявила сбой и заблокировала выдачу.

Следователем омичке предъявлено обвинение в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Вину в совершении преступления она признала, ущерб возместила частично.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.