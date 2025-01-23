Наставниками молодых омичей стали актеры и тележурналисты.

Омские библиотеки и Омский НПЗ реализовали совместный проект для начинающих блогеров – «Школа книжного блогера». Его участниками стали 67 человек, среди которых в основном были студенты омских ссузов.

Будущие блогеры учились создавать видео- и аудиоконтент о современной литературе. В этом им помогали наставники: актеры, психологи, тележурналисты и специалисты по книжному делу.

Эксперты поделились со студентами практическим опытом. Они рассказали, как написать интересный текст, работать в кадре и удерживать внимание зрителей. Учреждения культуры получили поддержку благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» от Омского НПЗ.

– Проект, получивший грантовую поддержку программы социальных инвестиций «Родные города», вовлекает в творческую деятельность и популяризирует любовь к чтению, – отметила вице-мэр Омска Инна Елецкая. – Муниципальные библиотеки существенно обновили книжный фонд и приобрели необходимое оборудование. Спасибо ОНПЗ за многолетнее сотрудничество, благодаря которому в Омске реализовано немало полезных идей.

Средства гранта направили на покупку техники для участников. Организаторы приобрели проектор, камеру, ноутбук, комплекс студийного света и микрофоны, а также коллекцию художественной литературы и научно-популярных комиксов.

– Выступая партнерами программы социальных инвестиций «Родные города», Омский НПЗ создает в регионе условия для обмена опытом, знаниями и компетенциями. Ежегодно поддержка оказывается наиболее интересным проектам, – сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Это привлекает внимание и вдохновляет жителей Омска на воплощение своих идей в жизнь.

В результате практических занятий участники создали посты и видеоролики в соцсетях. Все они были посвящены рекомендациям интересных книг.