Омск-Информ
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·Происшествия

Живущие в нем люди остались без крова.

Вчера, 22 января, в городе Исилькуле Омской области, загорелся одноэтажный дом. О возгорании стало известно днем, в 14:48 часов.

Пожар на 52 кв.м. менее чем за два часа потушили 11 сотрудников МЧС России, задействовав  2 единицы техники.  Пострадавших нет. Но живущие в доме люди остались без крова. Судя по снимкам, от здания осталось пепелище. Причина возгорания устанавливается.

·Происшествия

Живущие в нем люди остались без крова.

Вчера, 22 января, в городе Исилькуле Омской области, загорелся одноэтажный дом. О возгорании стало известно днем, в 14:48 часов.

Пожар на 52 кв.м. менее чем за два часа потушили 11 сотрудников МЧС России, задействовав  2 единицы техники.  Пострадавших нет. Но живущие в доме люди остались без крова. Судя по снимкам, от здания осталось пепелище. Причина возгорания устанавливается.