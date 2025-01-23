Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание тушили 30 спасателей.

В ночь на 23 января, примерно в 23:42, стало известно о возгорании в сауне на Левобережье Омска.

Пожар на 40 квадратных метрах потушили 30 сотрудников МЧС России, задействовав 7 единиц техники.  Пламя ликвидировали примерно за час.

Обошлось без пострадавших. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

·Происшествия

Возгорание тушили 30 спасателей.

В ночь на 23 января, примерно в 23:42, стало известно о возгорании в сауне на Левобережье Омска.

Пожар на 40 квадратных метрах потушили 30 сотрудников МЧС России, задействовав 7 единиц техники.  Пламя ликвидировали примерно за час.

Обошлось без пострадавших. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.