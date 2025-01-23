Мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы.

Следственным управлением СК России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Омска, обвиняемого сразу по трем статьям: ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон).

По версии следствия, в июле 2024 года с заявлением о пропаже матери, работавшей в службе такси, в полицию обратился 19-летний омич. Стражи порядка начали поиски в Горьковском районе, где обнаружили автомобиль пропавшей женщины в кювете у трассы, а через несколько дней в ломбарде при попытке сбыть похищенные ювелирные изделия был задержан сам подозреваемый.

Во время проведения следственных действий выяснилось, что вечером 30 июня 2024 года в доме у потерпевшей на улице Молодежной в Омске во время ссоры находившийся в наркотическом опьянении обвиняемый задушил 39-летнюю женщину. Далее он похитил золотые украшения на сумму 54 тысячи рублей, положил тело потерпевшей в багажник ее автомобиля и уехал в Муромцевский район, где раньше проживал и знал безлюдные места.

В лесу он спрятал тело, закидав его ветвями. После задержания, во время проверки показаний, он подробно рассказал полицейским об обстоятельствах и причинах убийства и показал место, где спрятал тело. Далее омич пояснил, что из Муромцевского района он уехал в Горьковский район на угнанном автомобиле вместе со знакомым, где они употребляли наркотики. Потом обвиняемый собрался обратно в Омск, но по дороге не справился с управлением и слетел в кювет. С места ДТП мужчина скрылся, пользуясь попутными транспортными средствами.

По инициативе следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в районный суд для рассмотрения. Омичу грозит до 15 лет лишения свободы.