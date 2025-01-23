Омск-Информ
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·Спорт

По словам легенды омского клуба, с приходом Ги Буше «ястребы» начали очень прилично играть в атаке.

Бывший президент «Авангарда», легенда омского клуба Максим Сушинский отметит качественные изменения с приходом на пост главного тренера канадского специалиста Ги Буше. Особенно Сушинского радует атака «ястребов».

– С приходом Ги Буше «Авангард» начал очень прилично играть в атаке. Появился интересный рисунок игры. Приятно смотреть, – сказал Сушинский в комментарии Legalbet.

Из хоккеистов «Авангарда» эксперт выделяет Наиля Якупова. После возвращения в омский клуб он набрал 19 (11+8) очков в 21 матче.

– На хорошем уровне сейчас играет Якупов. В игровом плане он серьезно добавил. У него всегда было хорошее движение. Но сейчас у него не только оно, но и эффективность, – подчеркнул Сушинский. – Все делает вовремя, по делу. Отмечу отбор шайбы, добавил в борьбе. Очень рад за него.

Вчера «ястребы» проиграли на выезде «Автомобилисту» со счетом 1:2. Следующая игра команды пройдет в Омске 27 января. Соперником «Авангарда» станет «Адмирал» из Владивостока. Команды являются соседями по турнирной таблице Восточной конференции, матч будет иметь большое значение для обеих команд.  

·Спорт

По словам легенды омского клуба, с приходом Ги Буше «ястребы» начали очень прилично играть в атаке.

Бывший президент «Авангарда», легенда омского клуба Максим Сушинский отметит качественные изменения с приходом на пост главного тренера канадского специалиста Ги Буше. Особенно Сушинского радует атака «ястребов».

– С приходом Ги Буше «Авангард» начал очень прилично играть в атаке. Появился интересный рисунок игры. Приятно смотреть, – сказал Сушинский в комментарии Legalbet.

Из хоккеистов «Авангарда» эксперт выделяет Наиля Якупова. После возвращения в омский клуб он набрал 19 (11+8) очков в 21 матче.

– На хорошем уровне сейчас играет Якупов. В игровом плане он серьезно добавил. У него всегда было хорошее движение. Но сейчас у него не только оно, но и эффективность, – подчеркнул Сушинский. – Все делает вовремя, по делу. Отмечу отбор шайбы, добавил в борьбе. Очень рад за него.

Вчера «ястребы» проиграли на выезде «Автомобилисту» со счетом 1:2. Следующая игра команды пройдет в Омске 27 января. Соперником «Авангарда» станет «Адмирал» из Владивостока. Команды являются соседями по турнирной таблице Восточной конференции, матч будет иметь большое значение для обеих команд.  