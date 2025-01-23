По словам легенды омского клуба, с приходом Ги Буше «ястребы» начали очень прилично играть в атаке.
Бывший президент «Авангарда», легенда омского клуба Максим Сушинский отметит качественные изменения с приходом на пост главного тренера канадского специалиста Ги Буше. Особенно Сушинского радует атака «ястребов».
– С приходом Ги Буше «Авангард» начал очень прилично играть в атаке. Появился интересный рисунок игры. Приятно смотреть, – сказал Сушинский в комментарии Legalbet.
Из хоккеистов «Авангарда» эксперт выделяет Наиля Якупова. После возвращения в омский клуб он набрал 19 (11+8) очков в 21 матче.
– На хорошем уровне сейчас играет Якупов. В игровом плане он серьезно добавил. У него всегда было хорошее движение. Но сейчас у него не только оно, но и эффективность, – подчеркнул Сушинский. – Все делает вовремя, по делу. Отмечу отбор шайбы, добавил в борьбе. Очень рад за него.
Вчера «ястребы» проиграли на выезде «Автомобилисту» со счетом 1:2. Следующая игра команды пройдет в Омске 27 января. Соперником «Авангарда» станет «Адмирал» из Владивостока. Команды являются соседями по турнирной таблице Восточной конференции, матч будет иметь большое значение для обеих команд.