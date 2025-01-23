Главный враг мужчин в это время года – это переохлаждение. Но есть и другие факторы риска.

Врач – уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев рассказал о негативных факторах, которые влияют на здоровье мужчин зимой. Главное испытание – это риск переохлаждения.

– Зимой очень легко простудиться, но для мужчин особую опасность представляет переохлаждение органов малого таза. Длительное пребывание на морозе, особенно в легкой одежде, может привести к воспалительным заболеваниям мочеполовой системы, таким как цистит, уретрит и простатит, – цитирует врача издание «Газета.Ru».

Эксперт посоветовал мужчинам одеваться по погоде, не забывать про термобелье и теплые штаны. Второй факт риска – малоподвижный образ жизни, особенно в сочетании с неправильным питанием.

– Не отказывайтесь от физических упражнений. Прогулки на свежем воздухе, занятия в спортзале или даже домашние тренировки помогут поддержать здоровье, – дал советы мужчинам специалист. – Уделите внимание своему рациону. Включайте в него больше овощей и фруктов, не забывайте про источники белка, старайтесь избегать фастфуда и сладких газированных напитков.

И конечно, зимой не стоит чрезмерно увлекаться алкоголем. Он оказывают негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему и может ухудшить эректильную функцию. Всего должно быть в меру.