Омск-Информ
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·Общество

Температура воздуха опустится почти до -30 градусов. Уже завтра начнет резко теплеть.

Сегодня, 23 января, жителей Омска ждет самый холодный день с начала 2025 года. Температура воздуха опустится до -24…-26 градусов, к вечеру похолодает до -28. Осадков при этом не ожидается.

Похолодание вызвано скандинавским антициклоном. Уже завтра, 24 января, он начнет покидать территорию региона. К вечеру пятницы температура поднимется до -18, пойдет небольшой снег. В ближайшие выходные прогнозируется -13…-15 градусов.

·Общество

Температура воздуха опустится почти до -30 градусов. Уже завтра начнет резко теплеть.

Сегодня, 23 января, жителей Омска ждет самый холодный день с начала 2025 года. Температура воздуха опустится до -24…-26 градусов, к вечеру похолодает до -28. Осадков при этом не ожидается.

Похолодание вызвано скандинавским антициклоном. Уже завтра, 24 января, он начнет покидать территорию региона. К вечеру пятницы температура поднимется до -18, пойдет небольшой снег. В ближайшие выходные прогнозируется -13…-15 градусов.