Омск-Информ
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·Спорт

Матч на выезде завершился со счетом 1:2.
Сегодня «Авангард» сыграл с «Автомобилистом». Матч, который прошел в Екатеринбурге, завершился счетом 1:2.
В первом периоде Никита Холодилин забил шайбу в ворота «Автомобилиста», но противник сравнял счет. Во втором периоде никому отличиться не удалось, счет по-прежнему был 1:1.
В третьем периоде снова забросили хозяева - 1:2. За 17 секунд до конца «Авангард» взял тайм-аут, однако это не помогло. Отметим, что по одному голу в течение матча командам не засчитали.
·Спорт

Матч на выезде завершился со счетом 1:2.
Сегодня «Авангард» сыграл с «Автомобилистом». Матч, который прошел в Екатеринбурге, завершился счетом 1:2.
В первом периоде Никита Холодилин забил шайбу в ворота «Автомобилиста», но противник сравнял счет. Во втором периоде никому отличиться не удалось, счет по-прежнему был 1:1.
В третьем периоде снова забросили хозяева - 1:2. За 17 секунд до конца «Авангард» взял тайм-аут, однако это не помогло. Отметим, что по одному голу в течение матча командам не засчитали.