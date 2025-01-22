Однако строительство разрешат только после того, как самарская компания доработает проект.

Сегодня омский архитектурно-градостроительный совет рассмотрел проект застройки территорию птицефабрики «Оша», которая располагается между Московкой и Морозовкой. В июне 2023 года ее выкупила самарская компания «Абсолют» и планирует на ее месте построить жилой комплекс.

На 226 га предлагаетмя разместить многоквартирные дома, школы, детские сады, поликлиники и торговые центры. Компания также планирует сделать велодорожки и зоны отдыха в городских лесах, которые располагаются на территории застройки. Реализовывать проект будет не один застройщик.

Однако местные архитекторы раскритиковали проект застройки, заявив, что его нужно расширить, показав инженерную и транспортную инфраструктуру. План отправили на доработку.