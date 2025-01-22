Омск-Информ
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·Авто

В этих происшествиях никто не пострадал.
По данным ГИБДД, 22 января из-за метели в Омской области к 16:00 случилось более 100 дорожно-транспортных происшествий. В них никто не пострадал, однако это привело к усилению заторов на дорогах.
– Основными причинами ДТП стали нарушения водителями правил безопасности на дороге – несоблюдение скоростного режима, правил маневрирования и несоблюдение безопасной дистанции между транспортными средствами, – сообщили в ГИБДД.
Отметим, что сегодня на омских трассах вводили ограничения проезда автобусов, такси и грузовиков. Только к 19:00 их отменили.
·Авто

В этих происшествиях никто не пострадал.
По данным ГИБДД, 22 января из-за метели в Омской области к 16:00 случилось более 100 дорожно-транспортных происшествий. В них никто не пострадал, однако это привело к усилению заторов на дорогах.
– Основными причинами ДТП стали нарушения водителями правил безопасности на дороге – несоблюдение скоростного режима, правил маневрирования и несоблюдение безопасной дистанции между транспортными средствами, – сообщили в ГИБДД.
Отметим, что сегодня на омских трассах вводили ограничения проезда автобусов, такси и грузовиков. Только к 19:00 их отменили.