Омск-Информ
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·Общество

Он совершил самое длинное путешествие по России - зигзагами от Смоленской области до Хабаровского края.
В Омск снова направляется автопутешественник Александр Колесников.
Ранее совершил самое длинное путешествие по России, во время которого уже побывал в Омске. Александр начал путь в Смоленской области и завершил в Хабаровском крае. Его маршрут повторяющий рисунок кардиограммы он назвал «Аритмией по России».
Отметим, что ради осуществления этого плана Александр продал свою квартиру в столице. В декабре он получил официальный титул рекордсмена.
·Общество

Он совершил самое длинное путешествие по России - зигзагами от Смоленской области до Хабаровского края.
В Омск снова направляется автопутешественник Александр Колесников.
Ранее совершил самое длинное путешествие по России, во время которого уже побывал в Омске. Александр начал путь в Смоленской области и завершил в Хабаровском крае. Его маршрут повторяющий рисунок кардиограммы он назвал «Аритмией по России».
Отметим, что ради осуществления этого плана Александр продал свою квартиру в столице. В декабре он получил официальный титул рекордсмена.