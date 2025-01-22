Семь других компаний пытаются взыскать причитающуюся им плату за стройматериалы и услуги.

На прошлой неделе, 17 января, директор ООО «Нортон Сталь Втормет» и ООО «Омский завод мелющих шаров» Сергей Василевский подал в Арбитражный суд Омской области иск к ООО «СтройТраст». Василевский требует 5,3 млн рублей за невыполнение обязательств по строительству.

Это уже седьмой иск к ООО «СтройТраст» с сентября прошлого года. Еще 5,3 млн рублей с компании требует ООО «Нортон Сталь Втормет» и 2,5 млн рублей – ООО «АвтоарбатЪ». А в середине декабря суд обязал «СтройТраст» выплатить 1,1 млн рублей за использование железнодорожных подъездных путей.

Ранее с исками к компании обратился поставщик битума ООО «Диамант и К». Как сообщают «Коммерческие вести», в связи с этим судебные приставы арестовали счета и технику «СтройТраста» на 57,5 млн рублей,а также имущество братьев и отца Акопянов на сумму 47,2 млн рублей.

В конце декабря Советский районный суд Омска удовлетворил просьбу «СтройТраста» и снял арест с нескольких счетов. Представитель компании убедил суд, что 21 арестованная единица техники вполне покрывает долг. Однако «Диамант и К» пытается это решение обжаловать.