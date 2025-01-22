Движение автобусов, маршруток и такси снова разрешили.
Сегодня с 19:00 на трассах Омской области восстановили движение всех видов транспорта. Об этом сообщает Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь».
Напомним, сегодня из-за метели с 9:00 в регионе запретили проезд автобусов,такси и грузовиков тяжелее 12 тонн по трассам:
Р-402 с 375+805 по 611+142 километры;
Р-254 «Иртыш», Южный обход города Омска, с 781+525 по 821+300 километры;
Р-254 «Иртыш», с 655+334 по 947+666 километры;
А-320 с 13+503 по 192+857 километры в границах Омской области.