Омск-Информ
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Глава города объяснил причины переноса сроков сдачи объекта.

Реконструкция бульвара Архитекторов завершится в августе текущего года, возможно, к Дню города, сообщил мэр Сергей Шелест во время прямой линии в пресс-центре «Вечернего Омска».

Как пояснил градоначальник, проектная документация реконструкции бульвара разрабатывалась в сжатые сроки и не был учтен целый ряд необходимых работ, потребовавших в итоге дополнительного финансирования. Сейчас вопрос с подрядчиком, компанией «СтройТраст», урегулирован, бюджетные средства выделены. Как только наступит тепло, активные работы на объекте возобновятся.

·Авто

Глава города объяснил причины переноса сроков сдачи объекта.

Реконструкция бульвара Архитекторов завершится в августе текущего года, возможно, к Дню города, сообщил мэр Сергей Шелест во время прямой линии в пресс-центре «Вечернего Омска».

Как пояснил градоначальник, проектная документация реконструкции бульвара разрабатывалась в сжатые сроки и не был учтен целый ряд необходимых работ, потребовавших в итоге дополнительного финансирования. Сейчас вопрос с подрядчиком, компанией «СтройТраст», урегулирован, бюджетные средства выделены. Как только наступит тепло, активные работы на объекте возобновятся.