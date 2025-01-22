Сегодня ночью там будут проводиться работы по уборке от снега и наледи.

Департамент транспорта омской мэрии сообщает о перекрытии моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске. Ограничения будут действовать 23 января с 00:00 до 05:00 часов.

Как пояснили в ведомстве, предстоящей ночью на проезжей части моста будут проводиться работы по уборке проезжей части от снега и очистки от наледи. Водителей попросили учитывать это при планировании своих поездок по городу.

Мост у Телецентра перекрывают дважды в неделю – в ночь со среды на четверг и с субботы на воскресенье.