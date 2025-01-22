В ближайшие двое суток в регионе будет очень холодно.

Министр образования Омской области Ольга Степанова напомнила о правилах посещения школ в условиях низких температур. Ближайшие двое суток в регионе будут очень холодными.

При температуре воздуха ниже –30 °С рекомендуется освободить от занятий обучающихся начальной школы.

При температуре воздуха ниже –32 °С рекомендуется освободить от посещения занятий обучающихся с 5 по 9 класс.

При температуре воздуха ниже –35 °С от посещения занятий могут быть освобождены старшеклассники.

Как пояснила Степанова, школы продолжат работать, учебный процесс будет организовываться вне зависимости от того, сколько детей присутствует на занятиях. Решение о том, отпускать ли ребенка в школу, принимают прежде всего родители, ориентируясь на предварительный прогноз погоды Омского гидрометцентра и фактическую температуру воздуха в день посещения школьных занятий.

Что касается подвоза детей в школы, то он будет приостановлен в случае ухудшения погодных условий и дорожной обстановки.