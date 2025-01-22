Наиль Гафаров после лечения ранения планирует вернуться на фронт.

Работник библиотеки имени Пушкина Наиль Гафаров вернулся из зоны СВО на лечение. На гражданке он трудился в учреждении сначала слесарем-сантехником, потом начальником участка.

Недавно указом президента РФ Владимира Путина работник библиотеки удостоен высокой награды – медали «За отвагу». Как уточняет «Омскрегион», высокой награды боец удостоился за то, что проявил мужество в зоне специальной военной операции.

Сейчас Наиль Гафаров восстанавливается после второго ранения. Он планирует вернуться на фронт.