Омск-Информ
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·Общество

Наиль Гафаров после лечения ранения планирует вернуться на фронт.

Работник библиотеки имени Пушкина Наиль Гафаров вернулся из зоны СВО на лечение. На гражданке он трудился в учреждении сначала слесарем-сантехником, потом начальником участка.

Недавно указом президента РФ Владимира Путина работник библиотеки удостоен высокой награды – медали «За отвагу». Как уточняет «Омскрегион», высокой награды боец удостоился за то, что проявил мужество в зоне специальной военной операции.

Сейчас Наиль Гафаров восстанавливается после второго ранения. Он планирует вернуться на фронт.

·Общество

Наиль Гафаров после лечения ранения планирует вернуться на фронт.

Работник библиотеки имени Пушкина Наиль Гафаров вернулся из зоны СВО на лечение. На гражданке он трудился в учреждении сначала слесарем-сантехником, потом начальником участка.

Недавно указом президента РФ Владимира Путина работник библиотеки удостоен высокой награды – медали «За отвагу». Как уточняет «Омскрегион», высокой награды боец удостоился за то, что проявил мужество в зоне специальной военной операции.

Сейчас Наиль Гафаров восстанавливается после второго ранения. Он планирует вернуться на фронт.