Алексей Провозин считает, что городским властям нужно изучить рельеф города и построить водоотводные каналы.

Сегодня, 22 января, на заседании комитета по вопросам ЖКХ в Омском городском совете депутат Алексей Провозин внес свежее предложение. Для борьбы с последствиями ливней и снегопадов он предложил изучить рельеф местности и сделать рвы.

– Если у нас будет карта рельефа, физическая карта города, мы сможем определить те места, по которым можно проложить хорошие водоотводные каналы и рвы. Пусть не бетонные, пусть временные, но которые прослужат несколько лет, – рассказал депутат.

Провозин также добавил, что, как показывает история, такое водоотведение более эффективно, потому что откачивать воду в низине и увозить ее большими баками – это лишняя проблема, которую можно избежать. Коллеги по депутатскому корпусу поддержали эту инициативу. Другой вопрос, возьмут ли идею на вооружение в городской администрациии.