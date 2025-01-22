Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел в садоводческом товариществе «Птицевод-3».  

Сотрудники омской полиции разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве домашней собаки в садоводческом товариществе «Птицевод-3». Как сообщила хозяйка 8-летнего пса по кличке Сникерс, неизвестный выстрел в животное и скрылся. Соседи помогли женщине доставить собаку в ветклинику, но спасти ее не удалось.

– Полицейские проводят проверку и устанавливают личность стрелявшего. В результате опроса местных жителей получена фотография мужчины, по предварительным данным, причастного к происшествию, – отметили в полиции.

Если вы узнали этого человека, сообщите в полицию по телефонам: 79-25-02 или 102.

·Происшествия

Инцидент произошел в садоводческом товариществе «Птицевод-3».  

Сотрудники омской полиции разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве домашней собаки в садоводческом товариществе «Птицевод-3». Как сообщила хозяйка 8-летнего пса по кличке Сникерс, неизвестный выстрел в животное и скрылся. Соседи помогли женщине доставить собаку в ветклинику, но спасти ее не удалось.

– Полицейские проводят проверку и устанавливают личность стрелявшего. В результате опроса местных жителей получена фотография мужчины, по предварительным данным, причастного к происшествию, – отметили в полиции.

Если вы узнали этого человека, сообщите в полицию по телефонам: 79-25-02 или 102.