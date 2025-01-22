В муниципальном приюте работают с конкретными заявками.

В мэрии Омска рассказали о порядке отлова бездомных собак. В муниципальном приюте сейчас содержится 600 псов.

Ежедневно в приют поступает более 10 адресных заявок на отлов. Эти обращения диспетчер передает бригаде ловцов. В первую очередь специалисты приюта отрабатывают заявки по инцидентам с агрессивными собаками. А затем выезжают на обследование территорий школ и детских садов.

В случае нападения собак на человека или других животных нужно позвонить по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы города 78-78-78. В случае если по дворам прогуливается стая собак без бирок, необходимо обращаться в свою управляющую компанию или КТОС. Именно эти организации должны направить заявку напрямую диспетчеру муниципального приюта для животных.