За год популярность сервиса банка выросла на четверть.

В регионах Сибири открыли более 15 тысяч новых компаний с помощью сервиса Сбера по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счета. За год количество регистраций юридических лиц в банке по упрощенной системе увеличилось почти на 25 %.

Активнее всего сервисом пользовались бизнесмены из Новосибирской области, Красноярского и Алтайского края. По итогам года на их долю пришлось более 53 %. Еще почти 30 % – предприниматели из Кузбасса и Омской области.

– Время – ценный и важный ресурс для любого предпринимателя, – прокомментировал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев. – Сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета позволяет существенно экономить этот ресурс, упрощая процедуру открытия нового предприятия, компании малого бизнеса. Мы благодарим клиентов за доверие к нашим сервисам.

Отметим, что по темпам роста активности бизнеса лидирует Тыва. Там число регистраций увеличилось за год почти в два раза. Рост на 45 % произошел в Томской области, на 40 % – в Хакасии.

В прошлом году сибиряки чаще всего открывали предприятия розничной торговли. В их числе были те, которые работают через маркетплейсы. Также самыми популярными видами деятельности стали: логистика, строительство, парикмахерские услуги, рекламные агентства, общепит, разработка программного обеспечения, СТО, торговля одеждой и производство электромонтажных работ.

Благодаря сервису можно открыть ИП и ООО за один визит. Можно даже не приходить в банк, а попросить менеджера приехать. Клиентам не приходится платить госпошлину, идти в госучреждение и общаться с нотариусами.

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