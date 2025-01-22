Трагедия произошла во время обрушения водяного коллектора в поселке Новоомском.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд материалы уголовного дела в отношении 39-летнего бывшего мастера АО «Омскоблводопровод». Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

6 мая прошлого года произошла авария на водяном коллекторе в поселке Новоомском Омского района. Устранять ее была направлена бригада слесарей «Омскоблводопровода». В ходе работ произошло обрушение стены и перекрытия коллектора, один из слесарей погиб.

Вину в инкриминируемом преступлении мастер не признал. Дело будет рассматривать Омский районный суд. Обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы.