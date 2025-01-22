Омск-Информ
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·Происшествия

На ликвидацию пожара ушло менее получаса.

Во вторник, 21 января, в 16:55 часов стало известно о пожаре  в двухквартирном доме в Колосовском районе Омской области. Огнем охватило кровлю здания. Открытое горение 6 огнеборцев ликвидировали менее получаса. Возгорание тушили до 17:20.

На пепелище обнаружено бездыханное тело женщины, спасти которую не удалось.

·Происшествия

На ликвидацию пожара ушло менее получаса.

Во вторник, 21 января, в 16:55 часов стало известно о пожаре  в двухквартирном доме в Колосовском районе Омской области. Огнем охватило кровлю здания. Открытое горение 6 огнеборцев ликвидировали менее получаса. Возгорание тушили до 17:20.

На пепелище обнаружено бездыханное тело женщины, спасти которую не удалось.