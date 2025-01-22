На момент совершения преступления молодому человеку было 17 лет, а его подруге – всего 14.

Подросток из Омской области, который три года назад убил семью своей возлюбленной, достиг совершеннолетия и ушел на фронт, сообщает «АиФ-Омск» со ссылкой на региональный Следком. На момент трагедии парню было 17 лет.

Шокирующее убийство произошло в январе 2022 года в селе Юрьевка Павлоградского района. 14-летняя школьница, которой родители запрещали встречаться с 17-летним парнем, подговорила его убить всю свою семью: отчима, мать и сестру-инвалида. Молодой человек раздобыл нож для убоя скота, наточил его и ночью пришел к дому подруги. Она сама пустила его в дом, а после совершения убийства родителей помогала скрыть следы преступления.

Суд первой инстанции приговорил парня к 6 годам 7 месяцам общего режима. Девушка получила 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Позже Омский областной суд исключил из действий осужденных квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору», а также переквалифицировал действия школьницы. В итоге молодому человеку сократили срок заключения на месяц, девушке – на два месяца.