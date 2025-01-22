Омск-Информ
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·Общество

Значительное понижение температуры воздуха ожидается в ближайшие три дня.

Атлантический циклон, принесший в Омскую область резкое потепление и значительное количество осадков, так же резко сменится скандинавским антициклоном. В среду, 22 января, температура воздуха снизится с –6 до –21 градуса. При этом ожидаются снег, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Холодный воздух задержится в Омской области на три дня, по ночам будет до –30 градусов, днем в четверг, 23 января, прогнозируется –26 °С. Постепенное повышение температуры воздуха ожидается с утра 24 января. В выходные синоптики прогнозируют –12…–15 градусов.

·Общество

Значительное понижение температуры воздуха ожидается в ближайшие три дня.

Атлантический циклон, принесший в Омскую область резкое потепление и значительное количество осадков, так же резко сменится скандинавским антициклоном. В среду, 22 января, температура воздуха снизится с –6 до –21 градуса. При этом ожидаются снег, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Холодный воздух задержится в Омской области на три дня, по ночам будет до –30 градусов, днем в четверг, 23 января, прогнозируется –26 °С. Постепенное повышение температуры воздуха ожидается с утра 24 января. В выходные синоптики прогнозируют –12…–15 градусов.