После демобилизации Анатолий Черкашин встретился с губернатором.

Губернатор Виталий Хоценко провел встречу с участником СВО Анатолием Черкашиным, который вернулся с военной службы на прежнее место работы. Боец работает в отделе протокола управления международного и межрегионального сотрудничества министерства экономического развития Омской области.

Полтора года назад, в июле 2023 года, чиновник ушел на фронт добровольцем. Комментируя свое решение, Черкашин говорил, что с детства воспитывался в воинских традициях.

– Вдохновили родственники. Мои предки – казаки, всегда служили Отечеству. Бабушка-казачка, например, была санитаркой. И прошла всю Великую Отечественную. С детства я воспитывался по воинским традициям. Состою в казачьем обществе, с 8 лет занимался спортом: рукопашный бой, самбо, – отмечал сотрудник Минэкономразвития. – Чувство патриотизма, всегда защищать свою Родину – я считаю это святая обязанность любого мужчины в трудный момент пойти защищать Отечество, веру, семью свою.

Чиновник рассказывал, что «с первых дней СВО душой был там». Анатолий дождался, пока сыну исполнится 18 лет, и сразу пошел в военкомат. Сейчас, после демобилизации, Черкашин вернулся в Омск и вышел на прежнее место работы.

На встрече с губернатором военнослужащий попросил передать от однополчан благодарность всем омичам за поддержку фронту. С каждой партией гуманитарных грузов бойцы в зоне специальной военной операции получают не только частичку домашнего тепла, но и технические средства, помогающие выполнять боевые задачи. Виталий Хоценко заверил, что Омская область продолжит оказывать такую помощь.