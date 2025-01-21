Защитник Кирилл Лямин попробует свои силы в новом формате.

Во вторник, 21 января 2025 года, в омском хоккейном клубе расссказали, состав «Авангарда 3х3» пополнил 39-летний защитник Кирилл Лямин. С июля 2023 года 39-летний воспитанник московского ЦСКА занимает должность ассистента генерального менеджера омского «Авангарда», курируя направления ВХЛ и МХЛ.

Хоккеист начал профессиональную карьеру в 2003 году, в ЦСКА – в 17 лет. В 2004 году на драфте НХЛ был выбран клубом «Оттава Сенаторз». За «Авангард» выступал с 2011 по 2015 годы. В составе омской команды стал финалистом Кубка Гагарина 2012 года.

Защитник выступал за «Спартак», «Северсталь», «Авангард», «Нефтехимик», «Динамо», «Автомобилист» и «Витязь». Всего в активе хоккеиста 721 игра в КХЛ и 140 очков по системе «гол+пас».

Известно, что КХЛ запустила новую лигу по хоккею в конце минувшего года. Это лига из восьми команд. Запад представлен одним клубом – минским «Динамо», Восток – семью: это «Сибирь», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Металлург», «Барыс», «Трактор» и «Авангард». Один матч длится всего три периода по семь минут с перерывами по 2 минуты между периодами. Поле при этом вдвое меньше стандартного, а на площадке от каждой команды выступают всего по четыре человека: три полевых и вратарь.