Инцидент активно муссировался в соцсетях.

В социальных сетях появились сообщения, что в школе № 51 в Омске произошла драка между двумя ученицами. Причиной конфликта, по данным очевидцев, стал парень.

Ссора переросла в физическое противостояние: ученицы толкались, падали на пол, хватались за волосы и наносили удары ногами. В мэрии Омска рассказали, что инцидент действительно имел место в рекреации учреждения. Принято решение позвать на беседу родителей школьниц.

– В целях урегулирования конфликта директор школы принял решение пригласить родителей участников конфликта для обсуждения ситуации и поиска путей ее разрешения. На встрече также будет присутствовать социальный педагог, который сможет предложить профессиональную помощь и поддержку, – рассказали «Омск-информу» в городской администрации.

Дополнительно в школе обещали провести беседу о взаимном уважении с другими учениками, чтобы не допустить повторения подобных ЧП,