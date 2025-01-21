Омск-Информ
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·Общество

Медики рассказали женщинам о мерах социальной поддержки с учетом их жизненных ситуаций.

В 2024 году около 40 тысяч беременных женщин передумали делать аборт после консультаций со специалистами, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Это произошло в том числе благодаря информированию женщин о мерах социальной поддержки. В общей сложности мотивированные анкетирования прошли более 260 тыс. беременных.

– Это позволило сохранить беременность почти у 40 тысяч пациенток, – цитирует Мурашко агентство «РИА Новости».

Министр также сообщил, что более 11 тысяч медицинских специалистов обучены новым подходам к психологическому консультированию женщин в состоянии репродуктивного выбора.

·Общество

Медики рассказали женщинам о мерах социальной поддержки с учетом их жизненных ситуаций.

В 2024 году около 40 тысяч беременных женщин передумали делать аборт после консультаций со специалистами, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Это произошло в том числе благодаря информированию женщин о мерах социальной поддержки. В общей сложности мотивированные анкетирования прошли более 260 тыс. беременных.

– Это позволило сохранить беременность почти у 40 тысяч пациенток, – цитирует Мурашко агентство «РИА Новости».

Министр также сообщил, что более 11 тысяч медицинских специалистов обучены новым подходам к психологическому консультированию женщин в состоянии репродуктивного выбора.