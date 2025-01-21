В суд подано заявление о банкротстве предприятия. Причиной стали многомиллионные долги.

В налоговой инспекции Центрального округа заявили о приостановке операций по 9 счетам АО «Тепловая компания» в разных банках. Причиной стали долги по налогам.

Как уточнили «Омск-информу» в городской администрации, задолженность планируется погасить в феврале.

– Ведущее предприятие жизнеобеспечения города находится в непростом финансовом положении, однако продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая теплоснабжением омичей, – пояснили редакции в департаменте информационной политики. – В феврале текущая кредиторская задолженность будет погашена и счета будут разблокированы.

Сообщается, что у предприятия имеется необходимый запас горюче-смазочных и расходных материалов. Ремонтные бригады обеспечены инвентарем и техникой. А руководство «Тепловой компании» продолжает системную работу с дебиторской задолженностью.

По данным «РБК Омск», 21 января в системе СПАРК-Интерфакс появились данные, что в отношении «Тепловой компании» в суд подано заявление о банкротстве.

По результатам 2024 года убытки предприятия составили 133,6 млн рублей. На данный момент заведено 497 исполнительных производств на сумму более 400 млн рублей.

В прошлом году на поддержку компании выделено 300 млн рублей, а до 2030 года планируется привлечь более 7 млрд рублей для ремонта и замены сетей.