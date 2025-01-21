В «Тепловой компании» «Омск-информу» назвали причину ЧП.

Сегодня, 21 января, в Чкаловском поселке Омска внезапно отключили отопление. Из-за отсутствия тепла и горячей воды отменили занятия в школах. А в детских садах предупредили родителей о снижении температуры в группах.

Отопление отсутствует по следующим адресам: ул. Олимпийская, 3а, 7а, ул. Юбилейная, 1, 2, 5а, 6, 7, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1, 2а, 2, 4а, 4б, ул. 75-й Гвардейской Бригады, 12, 14, а также на улицах Романенко и Ермолаева.

В диспетчерской службе «Тепловой компании» «Омск-информу» пояснили, что причиной отсутствия коммунальных благ стала авария на трубопроводах по адресам: 50 лет ВЛКСМ, 4г, и Юбилейная, 2.

– На месте задействованы вся необходимая техника и персонал. Делается все возможное, чтобы как можно скорее восстановить подачу тепла в дома, – рассказали редакции в «Тепловой компании».

Подачу горячей воды и отопления обещали восстановить к концу рабочего дня.