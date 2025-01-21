Полиция задержала рецидивиста, похитившего технику и инвентарь на 100 тысяч рублей.

В отделе полиции № 4 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». С заявлением обратилась 38-летняя собственница дачного дома в садоводческом товариществе «Урожай».

Стражи порядка выяснили, что, пока никого не было дома, из дома пропали сварочный аппарат, мойка высокого давления, телевизор, надувной бассейн и палатка на общую сумму около 100 000 рублей. В ходе разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали уже привлекавшегося к уголовной ответственности 26-летнего жителя города Тары.

Во время допроса подозреваемый рассказал, что накануне был у знакомого в деревне Приветной, где они выпивали. Утром мужчина увидел, что алкоголь закончился, и решил совершить кражу в расположенном по соседству СНТ. Он обратил внимание на один из дачных участков и залез в дом через окно, выдавив стекло руками. Затем вынес похищенное на аллею и вызвал такси.

Телевизор фигурант сдал в комиссионный магазин за 3000 рублей, а все остальные вещи продал знакомым и случайным прохожим за 13 000 рублей. Вырученные деньги он потратил на отдых в сауне и алкоголь.

Полицейские вернули часть украденного имущества. По ходатайству следователя Ленинским районным судом города Омска обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.